Agentúra Fitch potvrdila SR rating na úrovni A- so stabilným výhľadom
Agentúra vníma problémy s externým prostredím v podobe konfliktu na Blízkom východe a utlmeným externým dopytom od najväčších obchodných partnerov SR.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovenskej republike rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.
Zdôraznilo, že ide o dôležitý signál dôvery voči slovenskej ekonomike a krokom vlády v mimoriadne náročnom období, ktoré je poznačené globálnou nestabilitou, vojnami, energetickou neistotou, ropnými otrasmi a slabým výkonom viacerých európskych ekonomík, vrátane hlavných obchodných partnerov Slovenska.
„Fiškálna konsolidácia napreduje. Vláda prijala počas troch rokov tri konsolidačné balíčky v celkovej výške približne 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Druhý balíček bol obzvlášť významný, pretože zahŕňal politicky náročné opatrenia a pomohol zastaviť zhoršovanie verejných financií,“ konštatoval vo svojom hodnotení Fitch.
Agentúra vníma problémy s externým prostredím v podobe konfliktu na Blízkom východe a utlmeným externým dopytom od najväčších obchodných partnerov SR. „Predpokladáme, že ekonomický rast zostane v roku 2026 stabilný a v roku 2027 sa mierne zvýši na 1,4 %. Rast bude naďalej podporený spotrebou domácností, investíciami z Plánu obnovy a odolnosti, postupne sa zlepšujúcim externým dopytom a aktiváciou nových investícií v automobilovom priemysle,“ avizovala.
Fitch vo svojom hodnotení vyzdvihol dôveryhodný makroekonomický rámec Slovenska, členstvo v Európskej únii (EÚ) a eurozóne, stabilný prílev európskych zdrojov, ako aj silný exportný sektor. Pozitívne hodnotí aj pretrvávajúcu dôveru medzi Slovenskom a investormi.
Aj jedna z najrenomovanejších ratingových agentúr jasne konštatovala, že vďaka krokom vlády sa stav verejných financií zlepšil, uviedol v reakcii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zároveň upozornil na mimoriadne náročnú ekonomickú situácii.
„Externé prostredie nám nepraje, doplácame na ekonomický protivietor, vojny, ropnú krízu, neschopnosť EÚ reagovať na stratu konkurencieschopnosti, a s týmto všetkým sa musíme vysporiadať. Finančné trhy veria krokom vlády a Slovensko je dôveryhodný partner pre investorov. Dokázalo to aj tento týždeň, keď o naše štátne dlhopisy prejavili záujem švajčiarski investori,“ vyzdvihol Kamenický.
Rezort financií pripomenul, že Slovensko brzdí silný externý ekonomický protivietor, ktorého dôsledky sa počítajú v miliardách eur. Vyčíslil, že počas uplynulých dvoch rokov prišiel štát pre spomalenie ekonomického rastu o takmer 5 miliárd eur. Bez týchto problémov by deficit Slovenska už v roku 2025 klesol na úroveň približne 3,5 % HDP, čo konštatoval aj Medzinárodný menový fond (MMF).
Naposledy upravovala rating Slovenska agentúra Standard and Poor's (S&P), ktorá pred dvomi týždňami (24. 4.) znížila hodnotenie SR o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Tretia z najznámejších ratingových agentúr Moody's drží rating Slovenska nezmenený od konca roka 2024, kedy hodnotenie znížila tiež o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom.
