Agentúra Fitch výrazne zhoršila odhad rastu poľskej ekonomiky

Varšava 15. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch výrazne zhoršila prognózu vývoja poľskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Zároveň uviedla, že poľská ekonomika môže v 3. kvartáli zaznamenať technickú recesiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Fitch najnovšie uviedla, že v tomto roku počíta s rastom poľskej ekonomiky na úrovni 3,9 %. V predchádzajúcej prognóze ešte uvádzala rast na úrovni 5,2 %. Výrazne zhoršila aj odhad na budúci rok. Zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 3 %, teraz odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie iba o 1,5 %. Agentúra zároveň uviedla, že poľská ekonomika pravdepodobne vstúpi v 3. kvartáli do technickej recesie a pre posledný štvrťrok predpovedá stagnáciu.



Čo sa týka inflácie, Fitch predpokladá jej ďalšie zrýchľovanie, pričom na začiatku budúceho roka počíta s medziročným rastom spotrebiteľských cien zhruba o 20 %. Poľský štatistický úrad vo štvrtok potvrdil augustovú mieru inflácie na úrovni 16,1 %, čo je najvyšší rast spotrebiteľských cien za 26 rokov.



Fitch uvádza v súčasnosti rating Poľska na úrovni A- a na rovnakej úrovni ho stanovila aj ratingová agentúra S&P Global Ratings. Konkurenčná Moody's uvádza rating Poľska na úrovni A2. Všetky tri agentúry zároveň stanovili pri ratingu stabilný výhľad. To znamená, že ratingy by sa v dohľadnom čase meniť nemali.