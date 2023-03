Varšava 13. marca (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zhoršila výhľad rastu poľskej ekonomiky. V pondelok uviedla, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny by sa mal tento rok zväčšiť o 0,7 % namiesto pôvodne očakávaných 1,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Začiatok roka je podľa agentúry lepší, než sa predpokladalo, keďže ceny energií výrazne klesajú. Inflácia však znížila reálne príjmy a spomalila rast spotrebiteľských výdavkov, v dôsledku čoho domáci dopyt pravdepodobne zostane slabý. Negatívny dosah na výdavky domácností a rozhodovanie o firemných investíciách má aj politika poľskej centrálnej banky, ktorej základná úroková sadzba sa nachádza na úrovni 6,75 %.



Pozitívne majú na ekonomiku podľa agentúry Fitch vplývať priame zahraničné investície a očakávané zvýšenie verejných výdavkov, osobitne na obranu. Miera poľskej inflácie by mala do konca roka klesnúť približne na 10,5 % z januárových 17,2 %.