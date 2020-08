Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu USA

New York 1. augusta (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v piatok (31. 7.) zhoršila výhľad ratingu Spojených štátov zo stabilného na negatívny. Zároveň potvrdila ich najvyššiu úverovú známku. Dôvodom je zhoršenie stavu verejných financií v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Fitch tiež potvrdila Spojeným štátom rating emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene rovnako ako rating emitenta dlhodobých záväzkov v domácej mene na úrovni AAA.



Revízia výhľadu podľa agentúry odráža "pokračujúce zhoršovanie verejných financií USA a absenciu dôveryhodného plánu fiškálnej konsolidácie". Ako upozorňuje Fitch, vysoké rozpočtové deficity a dlh mali v strednodobom horizonte rastúcu tendenciu ešte pred obrovským ekonomickým šokom spôsobeným pandémiou.



Fitch očakáva, že verejný dlh USA v roku 2021 dosiahne 130 % hrubého domáceho produktu (HDP) a už pred koronakrízou bol najvyšší spomedzi krajín s ratingom na úrovni AAA. Podľa agentúry by sa pomer dlhu k výkonu ekonomiky mohol dočasne stabilizovať od roku 2023, ale len v prípade, že úrokové sadzby zostanú veľmi nízko. Náklady na zdravotné a sociálne zabezpečenie by mali v strednodobom horizonte pokračovať vo zvyšovaní.



Podľa agentúry v kalendárnom roku 2020 dosiahne schodok verejných financií 20 % HDP. V roku 2021 by sa mal znížiť na 11 % HDP.



Fitch takisto uviedla, že aktuálnu neistotu zvyšujú novembrové prezidentské voľby, a varovala pred dôsledkami, ak sa Kongres a Biely dom nedokážu v budúcnosti dohodnúť na spôsobe fiškálnej stabilizácie. Politická polarizácia môže podľa agentúry oslabiť inštitúcie a zúžiť rámec spolupráce medzi demokratmi a republikánmi a môže byť prekážkou pri snahách o riešenie štrukturálnych problémov a dlhodobých fiškálnych výziev.