Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu USA na negatívny

Washington 25. mája (TASR) - Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu Spojených štátov, ktorý zostáva na najvyššej úrovni AAA, na negatívny. Ako dôvod uviedla politický spor týkajúci sa dlhového stropu.



Fitch v stredu (24. 5.) večer umiestnila rating Spojených štátov ako emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene do režimu sledovania z dôvodu jeho potenciálneho zníženia.



Negatívny výhľad ratingu podľa agentúry odráža neochotu republikánov a demokratov ustúpiť a hľadať kompromis, čo bráni dosiahnutiu dohody v spore o dlhový strop, pričom sa rýchlo blíži dátum, keď by sa vláda USA mohla dostať do platobnej neschopnosti.



Podľa americkej ministerky financií Janet Yellenovej je týmto takzvaným dátumom x 1. jún. To znamená, že pokiaľ Kongres dovtedy nezvýši dlhový strop, vláda už zrejme nedokáže splácať svoje záväzky.



Futures na akcie kótované na kľúčovom americkom indexe Dow Jones Industrial Average po vydaní správy agentúry Fitch o zhoršení výhľadu ratingu USA nakrátko klesli približne o 100 bodov.



Fitch však naďalej počíta s tým, že politici dospejú k riešeniu ešte pred spomínaným termínom.



"Podľa nášho presvedčenia však vzrástli riziká, že dlhový strop sa nezvýši ani nebude pozastavený pred dátumom x, čo znamená, že vláda by následne mohla začať meškať so splátkami niektorých svojich záväzkov," uviedla ratingová agentúra.