Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu Maďarska na negatívny
Autor TASR
Budapešť 8. decembra (TASR) - Agentúra Fitch Ratings koncom minulého týždňa zhoršila výhľad dlhodobého ratingu Maďarska v cudzej mene zo „stabilného“ na „negatívny“. Ako dôvod uviedla veľké deficity verejných financií a neistú cestu k fiškálnej konsolidácii. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a tradingeconomics.
Fitch zároveň potvrdila Budapešti ratingovú známku na úrovni BBB, ktorá tak zostáva len jeden stupeň nad neinvestičným pásmom. Zníženie ratingu sa všeobecne očakávalo pre nedostatočný pokrok Maďarska pri uvoľňovaní miliárd eur z fondov Európskej únie (EÚ), tretí rok slabého výkonu hospodárstva a kroky premiéra Viktora Orbána smerom k uvoľneniu fiškálnej politiky pred voľbami v roku 2026.
„Časté revízie vládnych cieľov oslabili predvídateľnosť politík a zvýšili fiškálne riziká,“ uviedla agentúra Fitch. Agentúra varovala, že začiatkom roka 2026 môžu byť zavedené ďalšie populistické opatrenia, ktoré ešte viac zvýšia finančné riziká. Analytici predpokladajú, že rozpočtový deficit Maďarska stúpne z 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2025 na 5,6 % v roku 2026.
Maďarská vláda si pritom dala za cieľ dosiahnuť deficit na úrovni 5 % v tomto aj budúcom roku. Fitch predpokladá, že HDP Maďarska v tomto roku vzrastie len o 0,3 %. Odhaduje, že pomer štátneho dlhu k HDP sa do konca roka 2027 postupne zvýši na 74,6 % zo 73,5 % v roku 2024, čo odráža kombináciu väčších deficitov, predpokladaného mierneho rastu ekonomiky a postupného znehodnocovania výmenného kurzu maďarskej meny.
Ďalšia z agentúr, S&P Global, už v apríli znížila výhľad Maďarska na negatívny, pričom poukázala na rastúce riziká pre fiškálnu a vonkajšiu stabilitu v nasledujúcich dvoch rokoch.
