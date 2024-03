Agentúra Fitch zhoršila výhľad tohtoročného rastu poľskej ekonomiky

Varšava 14. marca (TASR) - Ratingová agentúra Fitch zhoršila vyhliadky rastu poľskej ekonomiky v tomto roku, pričom ako hlavný dôvod uviedla problémy nemeckého hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Fitch uviedla, že tento rok by hrubý domáci produkt (HDP) Poľska mal zaznamenať rast na úrovni 2,2 %. Pôvodne počítala s rastom poľskej ekonomiky o 2,5 %. Tempo rastu v ďalšom roku ponechala ratingová agentúra na pôvodnej úrovni. Aj naďalej tak predpokladá, že v roku 2025 vzrastie poľská ekonomika o 3,2 %.



"Očakávame, že súkromná spotreba v tomto aj budúcom roku vzrastie, k čomu by malo prispieť nedávne zvýšenie minimálnej mzdy, slabnúca inflácia, sociálne programy a celkový výrazný rast miezd," uviedla Fitch. Dodala, že aj fiškálna politika by mala byť naďalej dostatočne uvoľnená, avšak nepriaznivý vývoj nemeckej ekonomiky bude pravdepodobne negatívne vplývať na vývoj poľského hospodárstva.



Agentúra okrem toho očakáva, že poľská centrálna banka zníži v poslednom štvrťroku tohto roka úrokové sadzby 25 bázických bodov. V budúcom roku potom počíta s redukciou úrokových sadzieb celkovo o 100 bázických bodov.



V rámci troch svetových ratingových agentúr najvyšší rating stanovila Poľsku agentúra Moody's, a to na úrovni A2. Fitch a S&P držia rating Poľska na úrovni A-. Všetky tri zároveň uplatňujú stabilný výhľad.