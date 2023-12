Agentúra Fitch zlepšila odhad vývoja svetovej ekonomiky v budúcom roku

Londýn 13. decembra (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zlepšila odhad rastu svetovej ekonomiky v tomto roku na takmer 3 %. Ako dôvod uviedla lepšiu situáciu v Číne v oblasti spotreby a zrýchlenie ekonomického rastu v USA. Tieto faktory dokázali vykompenzovať problémy v Európe v reakcii na energetický šok v minulom roku. Informoval o tom portál The Economic Times.



Ratingová agentúra v najnovšom odhade vývoja svetovej ekonomiky Global Economic Outlook odhaduje, že tento rok vzrastie svetová ekonomika o 2,9 %. Pred tromi mesiacmi počítala s rastom o 2,5 %. Dôvodom je zlepšená prognóza vývoja čínskej a americkej ekonomiky. V prípade Číny zlepšila agentúra odhad o 0,5 percentuálneho bodu na 5,3 % a v prípade USA o 0,4 percentuálneho bodu na 2,4 %.



Okrem toho zlepšila odhad vývoja rozvíjajúcich sa trhov mimo Číny. Pôvodne očakávala rast na úrovni 3,4 %, teraz počíta s rastom o 3,6 %.



Čo sa však týka eurozóny, Fitch svoj odhad mierne zhoršila. Pôvodne počítala s rastom o 0,6 %, teraz očakáva, že ekonomika eurozóny vzrastie tento rok o 0,5 %.



Čo sa týka roka 2024, aj v jeho prípade ratingová agentúra odhad vývoja svetového hospodárstva zlepšila, tempo rastu však bude v porovnaní s rokom 2023 podstatne slabšie. Fitch pôvodne odhadovala rast na úrovni 1,9 %, teraz počíta s rastom o 2,1 %.



Výraznou mierou k posunu nahor prispela ekonomika USA, ktorá by sa podľa Fitch mala vyhnúť recesii a zaznamenať rast o 1,2 %. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou to predstavuje zlepšenie o 0,9 percentuálneho bodu. Očakávaný vývoj v USA by tak mal vykompenzovať slabší rast ekonomiky eurozóny. V jej prípade Fitch odhad zhoršila o 0,4 percentuálneho bodu na 0,7 %.