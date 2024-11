Agentúra Fitch zlepšila rating Argentíny

Buenos Aires 17. novembra (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings v piatok (15. 11.) zvýšila dlhodobý rating Argentíny o jeden stupeň z úrovne CC na CCC. Rozhodnutie naznačuje zvýšenú dôveru v schopnosť krajiny uhrádzať nadchádzajúce splátky dlhopisov v cudzej mene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zvýšenie úverového ratingu poukazuje na postupné zlepšovanie hospodárskeho výhľadu Argentíny po rokoch fiškálnej nestability a mohlo by potenciálne zlepšiť prístup krajiny na medzinárodné finančné trhy. "Prílev dolárov vyvolaný úspešným programom daňovej amnestie začal zvyšovať medzinárodné rezervy, a to by malo pokračovať, keďže budú obiehať vo finančnom systéme, čo podporí prístup štátu k dolárom," uviedla agentúra Fitch.



Argentínu čakajú v januári aj v júli 2025 významné splátky dlhu vo výške 4,3 miliardy dolárov (4,06 miliardy eur), ku ktorým sa pridajú splátky devízových dlhopisov centrálnej banky v hodnote 2,3 miliardy USD a splátky záväzkov regionálnych vlád vo výške 2,7 miliardy USD, informovala agentúra Fitch. Súčasné medzinárodné rezervy Argentíny vo výške 30 miliárd USD sú nízke a väčšina z nich, konkrétne 18,3 miliardy USD, pozostáva zo "swapu s Čínou, ktorý nie je voľne zameniteľný, a 5,4 miliardy USD je v zlate, ktoré by bolo potrebné najprv predať", upozornila ratingová agentúra.