Sobota 25. apríl 2026
Agentúra Fitch zlepšila rating Litvy na stupeň A+

Ilustračno foto Foto: TASR/AP Photo

Od agentúry Standard & Poor's má Litva rating na stupni A so stabilným výhľadom a od agentúry Moody's na úrovni A2 so stabilným výhľadom.

Vilnius 25. apríla (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v piatok (24. 4.) zlepšila Litve známku úverovej spoľahlivosti. Rating dlhodobých záväzkov krajiny v zahraničnej mene zvýšila na stupeň A+ z úrovne A, pričom mu pridelila stabilný výhľad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Zlepšenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti krajiny podľa ratingovej agentúry Fitch vyplýva zo silného a odolného rastu litovskej ekonomiky. Hrubý domáci produkt Litvy sa v minulom roku zväčšil o 2,9 % vďaka investíciám, stabilnej spotrebe a rastúcemu exportu. V tomto roku sa očakáva rast litovskej ekonomiky o 3,1 %, pričom motorom jej posilnenia má byť dobrá situácia na trhu práce, vyššie výdavky na obranu a investície financované zo zdrojov Európskej únie. V budúcom roku sa predpovedá miernejší rast hospodárstva Litvy, a to o 2,5 %.

Známku úverovej spoľahlivosti Litvy brzdí to, že ide o malú ekonomiku a negatívne na ňu vplývajú aj geopolitické riziká prameniace zo susedstva krajiny s Ruskom a Bieloruskom. Tieto riziká čiastočne vyvažuje bezpečnostná podpora zo strany NATO vrátane plánu Nemecka nasadiť v Litve svojich vojakov a prítomnosti amerických síl v krajine.

Od agentúry Standard & Poor's má Litva rating na stupni A so stabilným výhľadom a od agentúry Moody's na úrovni A2 so stabilným výhľadom.
