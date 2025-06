Agentúra Fitch znížila Rakúsku dlhodobý úverový rating

Viedeň 9. júna (TASR) - Agentúra Fitch koncom minulého týždňa znížila Rakúsku dlhodobý úverový rating na AA z AA+. Výhľad ratingu ponechala stabilný. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zníženie ratingu odráža prebiehajúce fiškálne a makroekonomické výzvy, ako aj nárast vládneho dlhu, uviedla Fitch vo svojej správe.



Fiškálny a makroekonomický výhľad Rakúska sa od predchádzajúceho hodnotenia zhoršil. Rozpočtový deficit v roku 2024 dosiahol 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bolo výrazne viac ako predpokladaných 3,7 % HDP. Dôvodom boli zhoršujúca sa ekonomická klíma a nadmerné výdavky na lokálnej a komunálnej úrovni.



Napriek programu fiškálnej konsolidácie novej vlády sa očakáva, že štátny dlh Rakúska ako percento HDP bude v strednodobom horizonte ďalej rásť. Rozpočtové deficity by však mali postupne klesnúť na 4,3 % HDP v roku 2025 a 3,9 % HDP v roku 2026. Ale aj tak to budú vyššie, ako pôvodne očakávané deficity na úrovni 4 % v roku 2025 a 3,6 % v roku 2026.



Cieľom vládneho konsolidačného programu je zrušiť niektoré fiškálne uvoľňovacie opatrenia zavedené v uplynulých rokoch. Trvalá ekonomická slabosť však ohrozuje rast príjmov a mohla by podkopať toto úsilie.



Ku koncu roka 2024 bol verejný dlh Rakúska na úrovni 81,8 % HDP, čo je výrazne viac ako očakávaných 76,6 % HDP. Fitch predpovedá, že pomer dlhu k HDP bude v strednodobom horizonte ďalej rásť a v rokoch 2027 až 2029 sa stabilizuje na úrovni 86 % HDP.



Rakúska ekonomika v roku 2024 klesla, už druhý rok po sebe, a to o 1,2 %. Ekonomická produkcia krajiny je teraz o 3,3 % nižšia ako pred vojnou na Ukrajine, čo ju robí najslabšou v Európskej únii (EÚ). V roku 2025 sa očakáva stagnácia ekonomiky. Rast HDP by sa mal obnoviť v roku 2026 a dosiahnuť 1,2 %.



V ďalších rokoch bude Rakúsko čeliť rastúcemu fiškálnemu tlaku zo strany starnúcej populácie a výdavkov súvisiacich s klímou.



Napriek zníženiu zostáva rating Rakúska stále na solídnej úrovni AA vďaka diverzifikovanej a bohatej ekonomike, silným politickým a sociálnym inštitúciám a euru. Krajina si udržuje tiež najdlhšiu priemernú splatnosť dlhu verejnej správy v EÚ, a to 11,4 roka, čo zmierňuje vplyv rastúcich úrokových sadzieb na jej náklady na obsluhu dlhu.



Súkromný sektor v Rakúsku zostáva silný a bankový sektor naďalej vykazuje odolnosť napriek zvýšenému počtu nesplácaných úverov a problémom s komerčnými nehnuteľnosťami.



K zhoršeniu ratingovej známky Rakúska by mohlo dôjsť v dôsledku ďalšieho výrazného zvýšenia verejného dlhu nad rámec súčasných prognóz alebo pretrvávajúceho slabého výhľadu ekonomiky. Naopak, jasný trend znižovania štátneho dlhu v strednodobom horizonte by mohol viesť k pozitívnemu ratingu.