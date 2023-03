Agentúra Fitch znížila rating Argentíny na C z CCC

New York 24. marca (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v piatok zhoršila hodnotenie úverovej bonity Argentíny. Dôvodom sú dva vládne dekréty, ktorých cieľom je reštrukturalizácia dlhu, čo podľa kritérií Fitch znamená platobnú neschopnosť. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Fitch.



Fitch znížila rating dlhodobých záväzkov krajiny denominovaných v zahraničnej mene na C z CCC-. Zároveň potvrdila rating dlhodobých záväzkov v domácej mene na úrovni CCC.



Vo štvrtok (23. 3.) zverejnené vládne dekréty nariaďujú verejným inštitúciám, ako je sociálna poisťovňa, predaj alebo jednostrannú výmenu a nútenú menovú konverziu viacerých dolárových dlhopisov z ich portfólií. Inflácia v Argentíne totiž vyskočila nad 100 % a jej devízové rezervy sa znížili, takže má problémy s obsluhou dlhu v zahraničnej mene.



Rating na úrovni C odráža presvedčenie agentúry, že krajine bezprostredne hrozí platobná neschopnosť. Fitch uviedla, že po vykonaní výmeny dlhopisov zníži rating na čiastočnú platobnú neschopnosť (RD, Restricted Default).