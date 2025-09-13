< sekcia Ekonomika
Agentúra Fitch znížila rating Francúzska

Autor TASR
Paríž 13. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v piatok (12. 9.) zhoršila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Francúzska. Rating druhej najväčšej ekonomiky eurozóny znížila z úrovne AA- na stupeň A+. Francúzsku sa tak pravdepodobne zvýšia náklady na obsluhu verejného dlhu prostredníctvom vydávania štátnych dlhopisov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Agentúra Fitch svoje rozhodnutie odôvodnila vysokým štátnym dlhom a malými šancami na úspech ekonomických reforiem v dôsledku silnej vnútropolitickej polarizácie a nestability vo Francúzsku. Konkrétne poukázala na skutočnosť, že od polovice minulého roka sa v krajine vystriedali už tri vlády. Naposledy tento týždeň v pondelok (8. 9) premiér Francois Bayrou po necelých deviatich mesiacoch vo funkcii neuspel v hlasovaní o dôvere v parlamente a stratil svoj post na čele menšinovej vlády.
Verejný dlh Francúzska v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) je na úrovni 114 % tretí najvyšší v EÚ po Grécku a Taliansku. Rozpočtový deficit krajiny dosahuje 5,8 % HDP, čo je takmer dvojnásobok limitu stanoveného v rozpočtových pravidlách EÚ.
