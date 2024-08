Agentúra Fitch znížila rating Izraela na A pre vojnu v Gaze

Tel Aviv 13. augusta (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v utorok znížila úverový rating Izraela na A z A+. Odôvodnila to zhoršujúcimi sa geopolitickými rizikami v dôsledku predlžovania vojny v Gaze. Výhľad ratingu ponechala negatívny, čo naznačuje, že je možné jeho ďalšie zníženie. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Fitch vo vyhlásení uviedla, že konflikt v Gaze by mohol trvať "dlho do roku 2025 a existuje riziko, že sa rozšíri na iné fronty". To pravdepodobne bude mať za následok významné zvýšenie vojenských výdavkov, zničenie infraštruktúry a trvalejšie škody na hospodárskej aktivite a investíciách, čím sa ďalej zhoršia úverové parametre krajiny.



Ratingová agentúra očakáva, že izraelská vláda natrvalo zvýši vojenské výdavky takmer o 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) v porovnaní s predvojnovými úrovňami, keďže posilňuje obranu hraníc. Rozpočtový deficit Izraela tak v roku 2024 dosiahne 7,8 % HDP po 4,1 % HDP v roku 2023. Dlh zostane nad úrovňou 70 % HDP v strednodobom horizonte.



Fitch dodala, že rozpočtový deficit by sa mohol prehĺbiť, ak by vojna v roku 2025 pokračovala.



Agentúra Standard & Poor's zatiaľ ponechala Izraelu úverový rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. Úverový rating Moody's pre Izrael je aktuálne A2 s negatívnym výhľadom.