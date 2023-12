Agentúra Fitch zvýšila rating Grécka do investičného pásma

Atény/Frankfurt nad Mohanom 2. decembra (TASR) - Agentúra Fitch Ratings zlepšila úverovú známku Grécka, ktorá sa dostala naspäť do investičného pásma. TASR o tom informuje na základe správy Fitch.



Agentúra zvýšila rating Grécka ako emitenta dlhodobých záväzkov (IDR) na BBB- z BB+. Výhľad ratingu je stabilný. Ako dôvody uviedla priaznivú dynamiku dlhu, ako aj oddanosť vlády k pokračovaniu fiškálnej konsolidácie.



Fitch očakáva, že pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) sa bude naďalej rýchlo znižovať vďaka solídnemu nominálnemu rastu ekonomiky, lepšiemu fiškálnemu vývoju a priaznivej štruktúre dlhu z hľadiska jeho obsluhy. Agentúra takisto považuje politické riziká ohrozujúce fiškálne ozdravenie za nízke.



Grécky verejný dlh podľa Fitch tento rok klesne na 160,8 % HDP a zo 171,4 % HDP v minulom roku. Do roku 2027 by sa mal znížiť na 141,2 % HDP. Na porovnanie, na vrchole pandémie dosiahol až 205 % HDP.



Agentúra tiež ocenila vládny záväzok k fiškálnej konsolidácii. Primárny prebytok podľa prognózy agentúry tento rok 2023 stúpne na 1,1 % HDP a v rokoch 2024 - 2025 by mal dosiahnuť v priemere 2,2 % HDP.



Fitch je tak po S&P Global druhou z trojice najdôležitejších ratingových agentúr, ktorá zvýšila hodnotenie úverovej bonity Grécka do investičného pásma.



V dôsledku dlhovej krízy padli ratingy Grécka v roku 2010 hlboko do neinvestičného pásma. To spôsobilo, že vláda si už nedokázala zabezpečiť financovanie na finančných trhoch a Grécko museli zachraňovať krajiny eurozóny, Medzinárodný menový fond (MMF) a Európska centrálna banka (ECB). Celková hodnota medzinárodnej finančnej pomoci dosiahla okolo 260 miliárd eur. Vďaka rozsiahlym úsporám, reformám a privatizácii sa krajina v roku 2018 dostala z krízy.