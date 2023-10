Agentúra: Geotagované fotografie plôch treba nahrať do 15. októbra

Bratislava 6. októbra (TASR) - Prijímateľom priamych podpôr na plochu zostáva posledných 10 dní na zaslanie tzv. geotagovaných fotografií. Upozornila na to Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Posledným dňom, dokedy môžu žiadatelia nahrávať geotagované fotografie do GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu) alebo urobiť zmenu v žiadosti o priamu podporu na plochu, je 15. október.



PPA aktuálne eviduje asi 2500 prijímateľov, ktorí v systéme AMS (Systém plošného monitorovania plôch) nereagovali na oranžové plochy v GSAA.



"To, že evidujeme 32.569 fotografií od prijímateľov, znamená, že títo prijímatelia budú mať pri rozhodovaní o schválení podpory zohľadnené svoje vyjadrenie k plochám. Vyše polovica teda využila svoje právo a zvýšila si tak šancu na získanie peňazí. Verím, že do 15. októbra to stihnú aj ostatní. Je to v ich záujme a nám záleží na tom, aby boli úspešní," zdôraznil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Ak prijímateľ nevyužije právo vyjadriť sa k údajom, ktoré má PPA k dispozícii, bude ich agentúra považovať za relevantné na rozhodovanie o žiadosti.



PPA podčiarkla, že k dispozícii majú žiadatelia manuály o tom, ako vytvoriť a nahrať geotagovanú fotografiu, ako aj inštruktážne video o AMS na adrese https://www.apa.sk/system-ams. Agentúra tiež poskytuje informácie prostredníctvom mailu ams@apa.sk a telefonických kontaktov v úradných hodinách na číslach +421 917 718 208 a +421 917 783 260.