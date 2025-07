Agentúra: Globálne dodávky LNG vzrastú v roku 2025 o 5,5 %

Paríž 22. júla (TASR) - Globálny obchod so skvapalneným zemným plynom (LNG) vzrastie v roku 2025 o 5,5 % a v roku 2026 o 7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá v utorok zverejnila údaje Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).



„Rast sa koncentroval predovšetkým v Európe a Severnej Amerike, kde nepriaznivé počasie viedlo k vyššej spotrebe plynu v budovách a energetickom sektore. Naopak, dopyt po plyne bol slabý v Ázii, kde Čína aj India zaznamenali pokles dopytu v prvej polovici roku 2025,“ uviedla IEA.



Organizácia teraz predpokladá, že globálne dodávky LNG vzrastú v roku 2025 o 5,5 % alebo 30 miliárd kubických metrov (m3), a to predovšetkým vďaka rozbehu nových veľkých projektov na výrobu LNG v Severnej Amerike. Vyššie dodávky LNG boli čiastočne kompenzované nižšími dodávkami ruského plynu do EÚ, ktoré klesli o 45 % (6,5 miliardy m3), zdôraznila IEA v správe.



V budúcom roku IEA očakáva najrýchlejší ročný rast dodávok LNG od roku 2019, a to o 7 % alebo 40 miliárd m3. Motorom tohto rastu budú najmä nové projekty v Spojených štátoch, Kanade a Katare. „V roku 2026 sa očakáva, že Spojené štáty, Kanada a Mexiko spolu budú predstavovať viac ako 70 % celosvetového nárastu kapacity skvapalňovania,“ uzavrela IEA.