< sekcia Ekonomika
Agentúra: Globálne dodávky ropy dosiahnu 106,2 milióna barelov denne
Celková produkcia OPEC+ sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 350.000 bpd, pričom zvýšená produkcia v Saudskej Arábii a Kazachstane tento pokles čiastočne kompenzovala, uviedla IEA.
Autor TASR
Paríž 11. decembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok znížila svoju prognózu rastu globálnych dodávok ropy v tomto roku o 100.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 3 milióny barelov denne (bpd). Celkovo by sa v roku 2025 malo na svetový trh dostať 106,2 milióna bpd. Prognózu globálnych dodávok na rok 2026 IEA znížila tiež o 100.000 barelov na 108,6 milióna bpd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Agentúra zároveň uviedla, že celkové dodávky ropy v novembri klesli o 610.000 barelov na 107,5 milióna barelov denne, k čomu prispelo zníženie produkcie v Rusku, Venezuele a Brazílii. Dodávky z krajín mimo zoskupenia OPEC+ klesli o 260.000 bpd. Celková produkcia OPEC+ sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 350.000 bpd, pričom zvýšená produkcia v Saudskej Arábii a Kazachstane tento pokles čiastočne kompenzovala, uviedla IEA.
Agentúra zároveň uviedla, že celkové dodávky ropy v novembri klesli o 610.000 barelov na 107,5 milióna barelov denne, k čomu prispelo zníženie produkcie v Rusku, Venezuele a Brazílii. Dodávky z krajín mimo zoskupenia OPEC+ klesli o 260.000 bpd. Celková produkcia OPEC+ sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 350.000 bpd, pričom zvýšená produkcia v Saudskej Arábii a Kazachstane tento pokles čiastočne kompenzovala, uviedla IEA.