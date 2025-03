Agentúra IEA znižuje prognózy rastu dopytu po rope

Paríž 13. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) revidovala smerom nadol svoj odhad rastu dopytu po rope v roku 2025. Dôvodom je zhoršenie makroekonomických podmienok spôsobené rastúcim napätím v obchode. V dôsledku toho predpovedá tiež väčší prebytok ponuky, ktorý bude závisieť od ťažobnej politiky aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Agentúra so sídlom v Paríži vo svojej najnovšej správe o trhu s ropou uviedla, že dopyt sa v roku 2025 zvýši o 1,03 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne namiesto predpokladaného nárastu o 1,10 milióna barelov/deň v predchádzajúcej správe.



Tieto projekcie IEA sú výrazne nižšie ako projekcie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá predpokladá nárast dopytu v tomto roku o 1,45 milióna barelov denne.



IEA ďalej predpovedá, že globálna ponuka ropy bude naďalej prevyšovať dopyt. Prebytok odhaduje na približne 600.000 barelov denne, čo je viac ako 450.000 barelov/deň v predchádzajúcej prognóze minulý mesiac.



Okrem toho, ak sa aliancia najväčších producentov OPEC+, ktorú tvoria ropný kartel OPEC a jeho spojenci vrátane Ruska, rozhodne zvýšiť produkciu po apríli a dodržiavanie pravidiel medzi jej členmi bude laxné, na trh by sa mohlo dostať ďalších 400.000 barelov ropy denne. Celkový prebytok by tak mohol dosiahnuť 1 milión barelov denne.



IEA vo štvrtok vyjadrila obavy z vplyvu nových amerických ciel na svetový obchod a hospodársky rast. Poznamenala pritom, že nepredvídateľná povaha týchto ciel spolu s potenciálom odvetných opatrení a eskalácie prinášajú zvýšenú neistotu.



Americké clá na dovoz z Kanady a Mexika "môžu ovplyvniť toky a ceny importu z týchto dvoch krajín, ktoré sa v minulom roku podieľali zhruba 70 % na dovoze ropy do USA", upozornila IEA. Podľa nej je však ešte priskoro hodnotiť úplný vplyv ciel na širší trh s ropou, keďže ich rozsah zostáva nejasný a rokovania pokračujú.



Agentúra naznačila tiež, že scenár "stagflácie", charakterizovaný pomalým hospodárskym rastom a stúpajúcimi cenami, ktoré sťažia pokusy politikov zasiahnuť, pravdepodobne vytvorí tlak na celkový rast dopytu po rope.