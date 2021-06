Moody’s hodnotí situáciu v SR: Dobré vyhliadky na rast ekonomiky

Bratislava 19. júna (TASR) - Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A2 so stabilným výhľadom. Hodnotenie agentúry realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza po druhej vlne pandémie, uviedlo v piatok Ministerstvo financií (MF) SR. Podobne potvrdila Slovensku koncom apríla rating na úrovni A s negatívnym výhľadom agentúra Fitch Ratings.



„Agentúra Moody’s pozitívne hodnotí silnú odolnosť slovenskej ekonomiky voči pandemickému šoku a najmä dobré vyhliadky na postpandemický rast našej ekonomiky v roku 2021,“ uviedlo ministerstvo financií. Napriek tomu, že analytici sú vo svojich odhadoch v súvislosti s pandémiou naďalej opatrní, odhadujú, že sa ekonomika v roku 2021 vráti k medziročnému rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na úroveň 4,1 % a v roku 2022 porastie na 5,2 % HDP.



Rastu ekonomiky by mali výraznejšie pomôcť aj zdroje z EÚ, konkrétne z plánu obnovy a odolnosti. Práve z neho by sa mali okrem reforiem financovať aj rozsiahle investície do viacerých oblastí. MF očakáva, že vyplácanie týchto prostriedkov vyvrcholí v rokoch 2022 až 2024 a bude sa zameriavať najmä na investície do zdravotníctva, zelenej ekonomiky a vzdelávania.



Agentúra Moody’s však pripomenula, že aj napriek tomu, že je hospodárstvo relatívne odolné voči dopadom pandémie, v roku 2020 vzrástol fiškálny deficit na úroveň 6,1 % HDP a v roku 2021 očakáva zvýšenie na 7,8 % HDP. Dôvodom je rozšírenie mnohých krízových opatrení zavedených v minulom roku. „Na rozdiel od mnohých porovnateľných európskych krajín sa počas pandémie ukázala súkromná spotreba na Slovensku ako mimoriadne odolná,“ píše vo svojej správe Moody’s.



Dôvodom stabilného hodnotenia je podľa agentúry aj ambícia vlády realizovať dôležité inštitucionálne výzvy, ktoré by mali priniesť pozitívne výsledky.