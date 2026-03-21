Agentúra Moody’s potvrdila Poľsku rating na stupni A2
V rámci troch hlavných medzinárodných ratingových agentúr má Poľsko najlepšiu známku úverovej spoľahlivosti od Moody’s, čiže na úrovni A2 s negatívnym výhľadom.
Autor TASR
Varšava 21. marca (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s potvrdila Poľsku v piatok (20. 3.) známku úverovej spoľahlivosti na úrovni A2 a ponechala jej negatívny výhľad. Agentúra uviedla, že vo svojej prognóze bilancie verejných financií Poľska a verejného dlhu krajiny považuje za hlavné riziko pretrvávajúcu patovú situáciu vo vzťahoch medzi vládou a prezidentom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Ak poľská vláda nezrealizuje významnejšiu konsolidáciu, stav verejných financií by sa podľa agentúry Moody's mohol zhoršiť nad rámec súčasných hodnotení. Negatívny výhľad ratingu znamená, že v najbližšom období nie je pravdepodobné jeho zlepšenie.
V rámci troch hlavných medzinárodných ratingových agentúr má Poľsko najlepšiu známku úverovej spoľahlivosti od Moody’s, čiže na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Od agentúr Fitch a S&P má krajina rating o jeden stupeň nižší, a to na úrovni A-. Rating udelený agentúrou S&P má stabilný výhľad a rating od agentúry Fitch je s negatívnym výhľadom.
Ak poľská vláda nezrealizuje významnejšiu konsolidáciu, stav verejných financií by sa podľa agentúry Moody's mohol zhoršiť nad rámec súčasných hodnotení. Negatívny výhľad ratingu znamená, že v najbližšom období nie je pravdepodobné jeho zlepšenie.
V rámci troch hlavných medzinárodných ratingových agentúr má Poľsko najlepšiu známku úverovej spoľahlivosti od Moody’s, čiže na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Od agentúr Fitch a S&P má krajina rating o jeden stupeň nižší, a to na úrovni A-. Rating udelený agentúrou S&P má stabilný výhľad a rating od agentúry Fitch je s negatívnym výhľadom.