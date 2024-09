Agentúra Moody's potvrdila rating Poľska na úrovni A2

Varšava 22. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's v piatok (20. 9.) večer potvrdila dlhodobý rating Poľska v cudzej mene na úrovni A2 so stabilným výhľadom. Stabilný výhľad odráža hodnotenie agentúry, že geopolitické riziká, najmä bezpečnostné, sú ohraničené vzhľadom na členstvo Poľska v NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Rating podporuje aj "výrazné zlepšenie" vzťahov s Európskou úniou (EÚ) po zmene vlády v decembri 2023, uviedla agentúra Moody's vo vyhlásení. Stabilný výhľad odráža aj názor agentúry, že vplyv predpokladaného zvýšenia dlhového zaťaženia vlády bude limitovaný vzhľadom na silné rastové vyhliadky Poľska.



V súvislosti s agresiou Ruska voči Ukrajine základný scenár Moody's nepredpokladá vojenskú konfrontáciu s účasťou NATO. Akýkoľvek vojenský útok na Poľsko, ktorého realizácia je podľa agentúry veľmi málo pravdepodobná, by viedol k zníženiu ratingu o niekoľko stupňov.



Moody's predpokladá, že rast poľskej ekonomiky sa v roku 2025 zrýchli na 3,5 % z predpokladaných 3 % v tomto roku. Deficit verejných financií by mal prekračovať hranicu 5 % HDP minimálne do konca roka 2025, pričom pomer dlhu verejného sektora k hrubému domácemu produktu (HDP) sa v roku 2025 zvýši na 57 %. Od roku 2026 očakáva ratingová agentúra postupnú konsolidáciu, pričom dlh by sa mal stabilizovať tesne nad 60 % HDP.