Agentúra Moody’s potvrdila rating Spojeného kráľovstva na úrovni Aa3
Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Agentúra Moody’s ešte pred predložením vládneho rozpočtu potvrdila svoje hodnotenia úverovej bonity Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Moody’s v piatok (21. 11.) potvrdila rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni Aa3. Výhľad ratingu je stabilný. Agentúra poukázala na významnú úverovú silu šiestej najväčšej svetovej ekonomiky a na záväzok vlády znížiť vysoký rozpočtový deficit.
Jedným z dôvodov potvrdenia ratingu sú očakávania, že vláda v rozpočte na rok 2026 prijme opatrenia v súlade s fiškálnymi pravidlami, ktoré si definovala. Takéto opatrenia by mali pomôcť udržať dlh na primeranej úrovni, uviedla Moody’s. Rozpočet má byť predložený 26. novembra.
