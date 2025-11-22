Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Ekonomika

Agentúra Moody’s potvrdila rating Spojeného kráľovstva na úrovni Aa3

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jedným z dôvodov potvrdenia ratingu sú očakávania, že vláda v rozpočte na rok 2026 prijme opatrenia v súlade s fiškálnymi pravidlami, ktoré si definovala.

Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Agentúra Moody’s ešte pred predložením vládneho rozpočtu potvrdila svoje hodnotenia úverovej bonity Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Moody’s v piatok (21. 11.) potvrdila rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni Aa3. Výhľad ratingu je stabilný. Agentúra poukázala na významnú úverovú silu šiestej najväčšej svetovej ekonomiky a na záväzok vlády znížiť vysoký rozpočtový deficit.

Jedným z dôvodov potvrdenia ratingu sú očakávania, že vláda v rozpočte na rok 2026 prijme opatrenia v súlade s fiškálnymi pravidlami, ktoré si definovala. Takéto opatrenia by mali pomôcť udržať dlh na primeranej úrovni, uviedla Moody’s. Rozpočet má byť predložený 26. novembra.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci