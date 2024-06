Agentúra Moody´s potvrdila Slovensku rating A2 s negatívnym výhľadom

Bratislava 14. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra Moody´s nezmenila Slovensku ratingové hodnotenie a ponechala ho na doterajšej úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Pridala sa tak k ďalším dvom agentúram Standard & Poor´s (S&P) a Fitch Ratings, ktoré v poslednom období rovnako potvrdili svoje hodnotenia SR. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Moody´s považuje za pozitívne stránky slovenskej ekonomiky najmä trend rastu, členstvo v eurozóne a Európskej únii a mierne dlhové zaťaženie. Očakáva nárast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,3 % v tomto roku a 2,6 % v roku 2025. "Okrem toho medzi silné stránky zaraďuje fiškálnu aj menovú politiku, ktorú považuje za solídnu," konštatoval rezort financií.



K zlepšeniu ratingu v budúcnosti by podľa agentúry viedol dôsledne implementovaný viacročný plán fiškálnej konsolidácie, ktorý by posunul deficit Slovenska v nasledujúcich štyroch rokoch na jasnú klesajúcu trajektóriu.



Ministerstvo financií vníma najnovšie hodnotenie Moody´s pozitívne, keďže reflektuje aj cieľ vlády na postupnú konsolidáciu verejných financií. "Som rád, že tak ako finančné trhy, tak aj ratingové agentúry potvrdili, že krokom našej vlády veria a aj napriek tomu, že sme zdedili verejné financie s extrémnym nárastom dlhu a vysokým deficitom, podarilo sa nám ratingy udržať a nastaviť jasný plán, ako verejné financie postupne opäť postaviť na nohy," reagoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Hodnotenie Slovenska tak za uplynulé dva mesiace potvrdili tri najväčšie medzinárodné agentúry. Ešte v apríli S&P ponechala rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Minulý týždeň zase Fitch potvrdila hodnotenie SR na úrovni A- so stabilným výhľadom.