Agentúra Moody's zhoršila výhľad ratingu Maďarska

Budapešť 30. novembra (TASR) - Agentúra Moody's v piatok (29. 11.) pohrozila Maďarsku znížením hodnotenia jeho úverovej bonity. Ako dôvod uviedla inštitucionálne nedostatky a obavy z toho, že antagonistické vzťahy s Európskou úniou (EÚ) by mohli mať finančné následky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Moody's zhoršila výhľad ratingu Maďarska na negatívny zo stabilného. Agentúra zároveň potvrdila rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni Baa2. Úverová známka tak zostáva len dva stupne nad špekulatívnym pásmom.



Maďarsko je príjemcom veľkého objemu finančných prostriedkov z EÚ, ktoré sú podmienené splnením určitých kritérií vrátane dodržiavania zásad právneho štátu. Premiér Viktor Orbán sa v posledných rokoch dostal do konfliktu s Bruselom v mnohých otázkach, z ktorých niektoré by mohli viesť k strate týchto finančných prostriedkov EÚ, uviedla Moody's vo vysvetlení svojho rozhodnutia.



"Naše rozhodnutie zmeniť výhľad na negatívny odráža riziká spojené s kvalitou maďarských inštitúcií a riadenia," uviedli analytici Moody's.



Maďarsko by tak v konečnom dôsledku mohlo prísť o veľkú sumu peňazí z EÚ, "pretože nespĺňa podmienky na uvoľnenie týchto prostriedkov". To by podľa agentúry mohlo znížiť rastový potenciál ekonomiky a oslabiť fiškálne a dlhové ukazovatele krajiny.



Celkové finančné prostriedky EÚ pridelené Maďarsku sa rovnajú približne 3,4 % ročného výkonu jeho ekonomiky, uviedla Moody's.