Agentúra Moody's zhoršila výhľad ratingu Francúzska

Na snímke výhľad na Paríž. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Ďalšie dve z troch najväčších ratingových agentúr už zhoršili známku úverovej bonity krajiny.

Autor TASR
Paríž 25. októbra (TASR) - Agentúra Moody's pohrozila Francúzsku znížením ratingu, ktorý však zatiaľ potvrdila. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Moody's potvrdila rating dlhodobých záväzkov Francúzska na úrovni Aa3, zároveň však zhoršila jeho výhľad na negatívny zo stabilného.

Ďalšie dve z troch najväčších ratingových agentúr už zhoršili známku úverovej bonity krajiny. S&P Global Ratings znížila rating Francúzska pred týždňom a Fitch v polovici septembra.

Moody's zdôvodnila zhoršenie výhľadu rastúcou politickou fragmentáciou v krajine, ktorá zvyšuje riziká ohrozujúce finančnú politiku. Navyše, oneskorenie reforiem, napríklad v oblasti dôchodkov, by mohlo znížiť rastový potenciál ekonomiky.

Agentúra však zatiaľ neznížila rating Francúzska, čo by vláde zvýšilo náklady na obsluhu dlhu. Francúzsko má najvyšší dlh v Európskej únii, ktorý dosahuje približne 3,3 bilióna eur. V pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) predstavuje 114 %, z tohto pohľadu je tretí najvyšší po Grécku a Taliansku.
