Agentúra Moody's zlepšila rating Portugalska

Lisabon 19. novembra (TASR) - Agentúra Moody's zvýšila rating dlhodobých záväzkov Portugalska o dva stupne na A3 z úrovne Baa2. Rozhodnutie odráža pozitívne vplyvy série hospodárskych reforiem, znižovania zadlženosti súkromného sektora a pokračujúceho posilňovania bankového sektora, uviedla v piatok (17. 11.) agentúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Správa o zlepšení ratingu prišla po tom, ako portugalský premiér Antonio Costa minulý týždeň odstúpil z funkcie pre vyšetrovanie podozrení z korupcie v jeho vláde. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa vyhlásil predčasné voľby na 10. marca. Agentúra Moody's uviedla, že inštitúcie krajiny riešia krízu účinným a transparentným spôsobom. Zároveň varovala, že predĺžené obdobie politickej neistoty by mohlo negatívne ovplyvniť hospodárstvo z dôvodu možného oneskorenia súkromných a verejných investícií a v strednodobom horizonte by mohlo viesť k väčším rozpočtovým deficitom, ako sa v súčasnosti predpokladá.



Zvýšenie ratingu ukazuje, že základy ekonomiky sú silné a potvrdzuje, že Portugalsko dosiahlo miesto v skupine krajín s najvyššou úverovou dôveryhodnosťou, uviedol minister financií Fernando Medina. Návrh štátneho rozpočtu Portugalska na rok 2024 počíta so spomalením hospodárskeho rastu na 1,5 % z 2,2 % očakávaných v tomto roku. Pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) by mal v roku 2024 klesnúť na 98,9 % HDP zo 103 %.