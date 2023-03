Agentúra Moody’s zlepšila výhľad poľskej ekonomiky

Varšava 29. marca (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s v stredu zlepšila výhľad poľskej ekonomiky. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny by sa mal tento rok zväčšiť o 0,4 %, kým podľa skoršej prognózy mal klesnúť o 0,2 %. Úverové ratingy krajiny agentúra ponechala nezmenené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



V roku 2024 Moody’s očakáva posilnenie výkonu poľskej ekonomiky o 2,4 %. Rating dlhodobých záväzkov krajiny v cudzej mene zostáva na úrovni A2 so stabilným výhľadom.



Úverové riziká Poľska sú podľa analytikov Moody’s udržateľné, a to aj napriek pretrvávajúcim geopolitickým rizikám. Základný scenár agentúry nepočíta s priamou ozbrojenou konfrontáciou za účasti NATO, akýkoľvek vojenský útok na Poľsko by však mal okamžitý negatívny dosah na ratingy.



Rating Poľska je odolný voči vyššej inflácii, nižšiemu rastu, vyšším verejným výdavkom, ako aj napätým vzťahom s Európskou úniou, uviedla agentúra Moody’s.