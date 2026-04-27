Agentúra Moody's zlepšila výhľad ratingu Číny na stabilný
Autor TASR
Peking 27. apríla (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody's v pondelok zlepšila výhľad hodnotenia úverovej spoľahlivosti Číny. Doterajší negatívny výhľad ratingu záväzkov krajiny, ktorý je na stupni A1, zmenila z negatívneho na stabilný. Očakáva totiž, že ekonomická a fiškálna sila Číny zostane odolná napriek domácim, obchodným a geopolitickým problémom. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Agentúra uviedla, že rast čínskeho exportu sa pravdepodobne zmierni, ale konkurencieschopnosť a adaptabilita vývozu krajiny by mala podporovať hrubý domáci produkt, ktorého zväčšovanie sa v strednodobom horizonte bude len postupne spomaľovať. Zároveň poukázala na to, že politika Pekingu sa sústreďuje na investície do vysoko produktívnych sektorov, pričom Čína zlepšila manažment nerovnováh v oblasti dodávok, aby posilnila efektívnosť kapitálu. Moody's okrem toho očakáva riadený prístup Pekingu k riešeniu zadlženosti regionálnych vlád.
Od agentúry Standard & Poor's má Čína rating na stupni A+ so stabilným výhľadom a od agentúry DBRS na úrovni A so stabilným výhľadom.
