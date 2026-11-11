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Agentúra Moody's znížila odhad rastu francúzskej ekonomiky na 0,2 %
Nový odhad je nižší než vládny cieľ na úrovni 0,5 %.
Autor TASR
Paríž 11. novembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's v stredu znížila svoju prognózu rastu francúzskej ekonomiky v roku 2026 na polovicu, konkrétne na 0,2 %. Stalo sa tak len dva týždne po tom, čo koncom októbra ponechala rating krajiny na úrovni Aa3 s negatívnym výhľadom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nový odhad je nižší než vládny cieľ na úrovni 0,5 %. Ratingová agentúra ho zverejnila krátko po tom, ako francúzska centrálna banka znížila svoju prognózu na 0,3 %. „Politická neistota, vyššie výnosy štátnych dlhopisov a fiškálne výzvy brzdia rast v roku 2026,“ uviedla agentúra.
Medzinárodných investorov stále viac znepokojuje verejný dlh Francúzska, ktorý dosahuje približne 120 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je jedna z najvyšších úrovní v EÚ a výrazne nad jej dlhovým limitom stanoveným na 60 %. Francúzska ekonomika v treťom štvrťroku klesla o 0,1 % po tom, čo v druhom štvrťroku stagnovala.
Premiér Sébastien Lecornu má problémy s presadením rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta so znížením deficitu, keďže jeho vláda nemá v parlamente väčšinu. Krajina zároveň čelí rozsiahlym protestom, ktorých účastníci poukazujú na prudký rast životných nákladov a žiadajú vyššie výdavky na školstvo a ďalšie verejné služby. V snahe upokojiť protesty Lecornu v pondelok (9. 11.) oznámil zvýšenie minimálnej mzdy o 1,6 % na približne 1502 eur v čistom mesačne, čo je však hlboko pod úrovňou, ktorú požadujú odbory.
Nový odhad je nižší než vládny cieľ na úrovni 0,5 %. Ratingová agentúra ho zverejnila krátko po tom, ako francúzska centrálna banka znížila svoju prognózu na 0,3 %. „Politická neistota, vyššie výnosy štátnych dlhopisov a fiškálne výzvy brzdia rast v roku 2026,“ uviedla agentúra.
Medzinárodných investorov stále viac znepokojuje verejný dlh Francúzska, ktorý dosahuje približne 120 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je jedna z najvyšších úrovní v EÚ a výrazne nad jej dlhovým limitom stanoveným na 60 %. Francúzska ekonomika v treťom štvrťroku klesla o 0,1 % po tom, čo v druhom štvrťroku stagnovala.
Premiér Sébastien Lecornu má problémy s presadením rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta so znížením deficitu, keďže jeho vláda nemá v parlamente väčšinu. Krajina zároveň čelí rozsiahlym protestom, ktorých účastníci poukazujú na prudký rast životných nákladov a žiadajú vyššie výdavky na školstvo a ďalšie verejné služby. V snahe upokojiť protesty Lecornu v pondelok (9. 11.) oznámil zvýšenie minimálnej mzdy o 1,6 % na približne 1502 eur v čistom mesačne, čo je však hlboko pod úrovňou, ktorú požadujú odbory.