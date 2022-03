Agentúra Moody's znížila rating Bieloruska na Ca

Minsk 11. marca (TASR) - Ratingová agentúra Moody's vo štvrtok (10. 3.) neskoro večer znížila úverový rating Bieloruska hlboko do neinvestičného pásma na Ca z B3. Agentúra uviedla pritom, že vystavenie krajiny ruskej invázii na Ukrajinu zvyšuje pravdepodobnosť jej zlyhania.



Známka Ca je druhá najnižšia v rámci ratingových známok Moody's. Podľa agentúry je Bielorusko priamo vystavené ďalšiemu výraznému sprísneniu sankcií zameraných na kľúčové ekonomické sektory a finančný systém, čo bude mať negatívny vplyv na jeho externé zdroje, ktoré sú už aj tak obmedzené, a ohrozí to jeho schopnosť splácať dlh.



Moody's ponechala Bielorusku negatívny výhľad, čo znamená, že by mu v budúcnosti mohla zhoršiť samotnú ratingovú známku. Ako dôvod uviedla, že je nepravdepodobné, že by Bielorusko na splnenie svojich dlhových záväzkov mohlo v súčasnej situácii získať akúkoľvek finančnú podporu z Ruska.



Aj spoločnosť S&P Global Ratings už 4. marca 2022 znížila dlhodobý zahraničný úverový rating Bieloruska na CCC z B a umiestnila ho do režimu sledovania. Tretia z najznámejších agentúr - Fitch, naposledy udelila Bielorusku ratingovú známku CCC.