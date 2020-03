Agentúra Moody's znížila rating Južnej Afriky do špekulatívneho pásma

Johannesburg 29. marca (TASR) - Ratingová agentúra Moody's znížila úverový rating Juhoafrickej republiky (JAR) do špekulatívneho pásma. Situácia najrozvinutejšej africkej ekonomiky, ktorá už aj pred nástupom nového koronavírusu zápasila s recesiou, sa tak ešte zhoršila.



Moody's oznámila, že rating JAR zhoršila o jeden stupeň z Baa3 na Ba1. To je prvý stupeň pod investičným pásmom. Agentúra zároveň uviedla, že ponecháva negatívny výhľad, čo znamená, že v prípade zhoršenia vývoja ekonomiky alebo verejného dlhu zníži rating opäť.



Agentúra Moody's je tak poslednou z trojky svetových ratingových agentúr, ktorá stlačila rating JAR pod investičné pásmo. Agentúry Fitch a Standard & Poor's tak urobili už v roku 2017, uviedla agentúra Reuters.



Moody's zhoršila rating JAR v období, keď vláda zaviedla trojtýždňovú karanténu s cieľom zastaviť rýchle šírenie nového koronavírusu. Juhoafrická republika je chorobou COVID-19 postihnutá v rámci kontinentu najviac. Do piatka (27. 3.) bolo infikovaných viac než 1100 ľudí a krajina zaznamenala prvé úmrtia na ochorenie COVID-19.



"Hlavným dôvodom zníženia ratingu je pokračujúce zhoršovanie stavu verejných financií a štrukturálne veľmi slabý rast ekonomiky," uviedla Moody's. Zároveň dodala, že možnosti vlády zmierniť zhoršovanie stavu ekonomiky sú vzhľadom na najnovší šok spôsobený nástupom nového koronavírusu ešte menšie.



Ekonomika JAR skĺzla do recesie v poslednom kvartáli minulého roka. Aj v posledných piatich rokoch bol však vývoj ekonomiky veľmi slabý, rast nikdy nepresiahol 1,3 % a v niektorých rokoch nedosiahol ani 1 %.



Podľa juhoafrickej vlády rozhodnutie Moody's nemohlo prísť v horšom čase. Ako dodala, "stlačenie ratingu krajiny do špekulatívneho pásma súčasný stres na finančnom trhu ešte zvýši".