Agentúra Moody's znížila rating USA z Aaa na Aa1

Washington 17. mája (TASR) - Ratingová agentúra Moody's v piatok (16. 5.) zhoršila hodnotenie úverovej bonity Spojených štátov. Dôvodom sú obavy z rastúceho dlhu krajiny, ktorý dosahuje 36 biliónov USD (32,16 bilióna eur). Tento krok môže skomplikovať snahy prezidenta Donalda Trumpa o zníženie daní a vyvolať vlnu neistoty na svetových finančných trhoch. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Moody's znížila rating USA o jeden stupeň z Aaa na Aa1. Výhľad ratingu je stabilný. Poklesu ratingu predchádzalo zhoršenie jeho výhľadu v roku 2023. Agentúra vtedy uviedla ako dôvod tohto rozhodnutia vysoké fiškálne deficity a úrokové platby.



„Po sebe idúce vlády USA a Kongres sa nedokázali dohodnúť na opatreniach, ktoré by zvrátili trend vysokých fiškálnych deficitov a nárastu úrokových nákladov,“ uviedla v piatok agentúra Moody's.



Moody's udelila Spojeným štátom najvyšší rating Aaa prvýkrát v roku 1919 a je poslednou z troch najväčších ratingových agentúr, ktorá ho znížila. Standard & Poor's zhoršila rating USA z AAA na AA+ v auguste 2011 a Fitch Ratings z AAA na AA+ v auguste 2023.



Zníženie ratingu, ktoré bolo oznámené v piatok po zatvorení trhu, spôsobilo nárast úročenia dlhu USA. Výnosy referenčných 10-ročných vládnych dlhopisov v predĺženom obchodovaní stúpli o 3 bázické body na 4,48 %.



Rozpočtové schodky USA sú obrovské, keďže náklady na obsluhu dlhu naďalej stúpajú v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a rastúceho dlhu. Deficit v prebiehajúcom fiškálnom roku, ktorý sa začal 1. októbra 2024, už dosahuje 1,05 bilióna USD, čo je o 13 % viac ako v rovnakom období pred rokom.



Analytici Moody's varujú, že ak sa predĺži platnosť zákona o znížení daní z roku 2017, čo považujú za základný scenár, v priebehu nasledujúceho desaťročia primárny deficit federálneho rozpočtu (bez úrokových platieb) vzrastie približne o 4 bilióny USD.



„Preto očakávame, že federálny deficit stúpne na takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2035 zo 6,4 % v roku 2024, a to hlavne v dôsledku nárastu úrokových platieb, vyšších výdavkov na sociálne dávky a relatívne nízkych príjmov,“ uviedla Moody's. „Predpokladáme, že federálny dlh vzrastie do roku 2035 na približne 134 % HDP v porovnaní s 98 % v roku 2024.“



(1 EUR = 1,1194 USD)