Agentúra Moody's znížila úverový rating automobilky Nissan

Tokio 21. februára (TASR) - Agentúra Moody's v piatok znížila úverový rating Nissanu na Ba1, čo je kategória s vysokým úverovým rizikom, ktorá sa často označuje za neinvestičnú. Reagovala tak na oznámenie japonskej automobilky a jej rivala Honda, že zrušili plány na fúziu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rozhovory o fúzii sa zrejme skončili po tom, čo Honda navrhla urobiť z Nissanu dcérsku spoločnosť namiesto pôvodného plánu z decembra na jeho integráciu pod novú holdingovú spoločnosť.



Nissan minulý rok oznámil zrušenie tisícok pracovných miest po vykázaní strmého poklesu čistého zisku o 93 % v prvom polroku a teraz očakáva za celý finančný rok do konca marca 2025 stratu.



"Hodnotenie odráža slabú ziskovosť Nissanu, poháňanú spomaľujúcim sa dopytom po starnúcom modelovom portfóliu," uviedla Moody's. "Aj keď spoločnosť úspešne zrealizuje svoj plán reštrukturalizácie so znížením nákladov a uvedením nových modelov, neočakávame, že voľný peňažný tok bude kladný skôr ako vo fiškálnom roku 2026."



Rozhovory Hondy a Nissanu o zlúčení sa považovali za spôsob, ako dobehnúť americkú Teslu a čínske automobilky vo výrobe elektrických vozidiel.



Hospodárske noviny Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou uviedli, že skupina vysokopostavených japonských politikov navrhuje, aby Tesla investovala do Nissanu po krachu rokovaní o fúzii s Hondou.



Iniciatívu vedie Hiro Mizuno, bývalý člen predstavenstva spoločnosti Tesla, a podporuje ju aj bývalý premiér Jošihide Suga a jeho bývalý poradca Hiroto Izumi, tvrdia FT.



Skupina dúfa, že Tesla sa stane strategickým investorom a využije nedostatočne vyťažené americké továrne Nissanu na rozšírenie domácej výroby v čase hrozby ciel na dovoz do USA.



Americké závody Nissanu v Tennessee a Mississippi majú kombinovanú kapacitu 1 milión vozidiel, no v roku 2024 vyrobili iba 525.000 kusov. Investícia Tesly by pomohla zvýšiť výrobu, napísali FT.



Tesla, Nissan, ani iné zainteresované strany túto správu nekomentovali.