Agentúra Moody's znížila výhľad Izraela z pozitívneho na stabilný

Tel Aviv 17. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Investors Service v piatok (14. 4.) neskoro večer znížila výhľad úverovej bonity Izraela z pozitívneho na stabilný. Tento krok odráža obavy zo smerovania Izraela pre spory v súvislosti s vládnymi plánmi reformy súdnictva. TASR o tom informuje na základe správy portálu cnbc.



Vládne návrhy zmien v súdnom systéme sú medzi občanmi veľmi nepopulárne a vyvolali masové protesty. Agentúra Moody's zatiaľ ponechala Izraelu úverový rating na úrovni A1, teda v hornej kategórii investičného pásma, s odvolaním sa na "silný ekonomický rast a zlepšujúcu sa fiškálnu silu".



Zhoršenie výhľadu však môže, ale nemusí, viesť k zníženiu ratingovej známky v budúcnosti. Krajina tak čelí nebezpečenstvu, že bude musieť platiť vyššie úrokové sadzby z dlhopisov.



Zníženie samotného ratingu môže zabrániť niektorým fondom investovať do štátnych dlhopisov danej krajiny. Vonkajšie investície z USA a Európy sú pritom kľúčové pre zdravie izraelskej ekonomiky.



Moody's vo vyhlásení uviedla, že "zmena výhľadu z pozitívneho na stabilný odráža zhoršenie izraelskej správy vecí verejných, ako to ilustrujú nedávne udalosti okolo vládneho návrhu na prepracovanie súdnictva v krajine".



Akciová burza v Tel Avive klesla za uplynulý mesiac o 14 %. A po zhoršení výhľadu stratil index štvrtinu svojej hodnoty, keďže investori znepokojení možnými zmenami v právnom systéme sa zbavovali izraelských akcií.



Vláda koncom marca pozastavila plány na zmeny v právnom systéme pre rozsiahle protesty a po bezprecedentných krokoch príslušníkov izraelskej armády v zálohe, ktorí sa odmietli hlásiť do služby. Zmeny by poskytli vláde plnú kontrolu nad menovaním sudcov a výrazne by oslabili najvyšší súd krajiny.



Veľa prominentných ekonómov a podnikateľov v Izraeli varovalo, že tieto kroky značne poškodia ekonomiku, vrátane šéfky Bank of Israel a hlavnej ekonómky izraelského ministerstva financií Shiry Greenbergovej, ktorá minulý mesiac predpovedala, že "úverové agentúry budú pravdepodobne reagovať" na návrh zmien v izraelskom súdnictve. Medzi investormi prevládajú obavy, že nové zákony urobia investície v Izraeli neistými.



Úverový rating agentúry Standard & Poor's pre Izrael je zatiaľ na úrovni AA- so stabilným výhľadom a Fitch pridelila naposledy Izraelu rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom.