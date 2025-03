Agentúra Moody's zvýšila rating Grécka do investičného pásma

Atény 16. marca (TASR) - Ratingová agentúra Moody's zlepšila hodnotenie úverovej bonity Grécka. Úverová známka krajiny sa tak po dlhých rokoch dostala zo špekulatívneho do investičného pásma. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Moody's v piatok (14. 3.) zvýšila rating Grécka z Ba1 na Baa3. Odôvodnila to nečakane rýchlym zlepšením verejných financií a väčšou odolnosťou krajiny voči potenciálnym budúcim šokom.



"Na základe politického postoja vlády, inštitucionálnych zlepšení, ktoré prinášajú ovocie, a stabilného politického prostredia očakávame, že Grécko bude naďalej dosahovať značné primárne prebytky, čo povedie k vytrvalému znižovaniu jeho vysokej dlhovej záťaže," uviedla Moody's.



Od roku 2020 dlh krajiny, ktorý je najvyšší v eurozóne, v pomere k výkonu ekonomiky padol o viac ako 40 percentuálnych bodov. V roku 2024 dosiahol 154 % hrubého domáceho produktu (HDP) a mal by klesnúť aj v tomto roku.



"Zvýšenie ratingu Grécka agentúrou Moody's na úroveň Baa3 je posledným krokom návratu do investičného pásma v rámci hodnotenia všetkých najväčších ratingových agentúr, čo podčiarkuje výrazný pokrok Grécka," uviedol v sobotu premiér Kyriakos Mitsotakis v online príspevku.



Minister financií Kostis Hatzidakis uviedol, že to "potvrdzuje návrat krajiny k európskej normalite" a že sa tým "pre grécku ekonomiku uzavrel veľký cyklus".