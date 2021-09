Agentúra Moody's zvýšila rating Portugalska na Baa2

Lisabon 20. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Investors Services koncom minulého týždňa zvýšila úverový rating Portugalska na Baa2 z Baa3 a zmenila jeho výhľad na stabilný z pozitívneho. Poukázala pritom na "robustné zotavovanie sa" portugalskej ekonomiky posilnené podporou zo strany Európskej únie (EÚ).



Moody's v rámci revízie uviedla, že očakáva zlepšenie vyhliadok na dlhodobý rast Portugalska vďaka peniazom z nových fondov EÚ a uskutočneniu štrukturálnych reforiem.



"Pokiaľ ide o obdobie po roku 2021, fondy EÚ ďalšej generácie (Next Generation EU, NGEU) budú poskytovať dôležitú podporu strednodobému rastu," uviedla ratingová agentúra.



EÚ v lete schválila reformný plán vlády v Lisabone, ktorý jej otvoril cestu k finančným prostriedkom z európskeho fondu obnovy vo výške 16 miliárd eur.



"Portugalské hospodárstvo zažíva silné zotavovanie sa z recesie, do ktorej sa prepadlo na začiatku pandémie nového koronavírusu napriek pretrvávajúcim problémom v odvetví cestovného ruchu," uvádza sa vo vyhlásení.



Správa konštatuje tiež, že zamestnanosť sa normalizovala a pomohla spotrebe, zatiaľ čo "výraznejšie oživenie na kľúčových vývozných trhoch podporuje zotavovanie sa vývozu tovaru“.



Agentúra je tiež presvedčená, že dlhové zaťaženie Portugalska sa v nasledujúcich rokoch zníži v dôsledku silnejšieho rastu ekonomiky a efektívnejšej rozpočtovej politike.



Ďalšia z trojice najznámejších agentúr - Standard & Poor's zatiaľ ponechala Portugalsku ratingovú známku BBB so stabilným výhľadom. Aj agentúra Fitch hodnotí jeho úverovú bonitu rovnako - známkou BBB so stabilným výhľadom.