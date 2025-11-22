< sekcia Ekonomika
Agentúra Moody’s zvýšila rating Talianska
Autor TASR
Rím 22. novembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody’s v piatok (21. 11.) prvýkrát za 23 rokov zlepšila hodnotenie úverovej bonity Talianska. Ako dôvod uviedla politickú stabilitu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Moody’s zvýšila rating dlhodobých záväzkov Talianska z Baa3 na Baa2. Výhľad ratingu je stabilný. Už skôr v tomto roku zlepšili svoje hodnotenia úverovej dôveryhodnosti tretej najväčšej ekonomiky eurozóny aj ďalšie dve (Fitch Ratings a S&P) z trojky najdôležitejších ratingových agentúr.
Moody’s uviedla, že stabilita v Taliansku „zvyšuje efektivitu ekonomických a fiškálnych reforiem a investícií realizovaných v rámci národného plánu obnovy a odolnosti“.
Agentúra dodala, že aj po skončení plánu v auguste budúceho roka vláda zrejme bude pokračovať v opatreniach na podporu rastu a fiškálnej konsolidácie. „V dôsledku toho očakávame, že od roku 2027 sa bude vysoký taliansky vládny dlh postupne znižovať,“ uviedla Moody’s. Podľa agentúry by verejný dlh mal do roku 2034 klesnúť takmer na 130 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 137 % HDP v tomto roku.
Taliansky minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti privítal zvýšenie ratingu a uviedol, že je to „ďalšie potvrdenie obnovenej dôvery v túto vládu, a tým aj v Taliansko“.
Moody’s dodala, že reformy zamerané na zvýšenie efektívnosti verejného sektora a zlepšenie podnikateľského prostredia by mohli podporiť rastové vyhliadky talianskej ekonomiky.
Agentúra zlepšila rating Talianska po prvýkrát od mája 2002, keď sa zvýšil z Aa3 na Aa2. Pred piatkovým zvýšením ho naposledy menila v októbri 2018, vtedy ho znížila na Baa3.
