Agentúra Moody’s zvýšila úverový rating Litvy na A2

Vilnius 14. februára (TASR) - Agentúra Moody’s Investors Service v piatok (12. 2.) zvýšila úverový rating Litvy na A2 z A3. Výhľad ratingu zmenila na stabilný z pozitívneho.



Moody’s odôvodnila svoje rozhodnutie silnými vyhliadkami Litvy na hospodársky rast v strednodobom časovom horizonte a silnou fiškálnou rovnováhou aj napriek pandémii nového koronavírusu.



Na porovnanie, agentúra Standard & Poor's pridelila Litve rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. A tretia z renomovaných agentúr, Fitch, jej naposledy udelila ratingovú známku A so stabilným výhľadom.



Podľa Moody’s silné strednodobé vyhliadky Litvy podporuje tiež masívny balík financií z fondu obnovy Európskej únie spolu so štrukturálnymi reformami na zvýšenie rastu produktivity a zlepšením migrácie a demografických trendov, ako aj relatívna odolnosť tamojšej ekonomiky voči tzv. pandemickému šoku.



Moody's očakáva tiež, že aj napriek negatívnemu vplyvu pandémie zostane dlhové zaťaženie Litvy nižšie ako u väčšiny krajín s ratingom A2, a to vďaka lepšej východiskovej dlhovej pozícii.



Stabilný výhľad odráža očakávanie, že litovská ekonomika zostane relatívne odolná voči vplyvu koronavírusu a vráti sa k vysokej miere rastu v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch.



Agentúra predpovedá, že dlhové zaťaženie Litvy sa zhruba od roku 2022 stabilizuje, keď sa po kríze zlepší výkon ekonomiky a vďaka tomu aj verejné financie.