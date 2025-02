Agentúra potvrdila rating Slovenska na úrovni A s negatívnym výhľadom

Bratislava 7. februára (TASR) - Medzinárodná agentúra DBRS ponechala vo svojom aktuálnom hodnotení rating SR bez zmeny. Potvrdenie ratingu na úrovni A s negatívnym výhľadom odôvodnila najmä očakávaným zvýšeným prílevom zahraničných investícií, stabilným pracovným trhom, s dôrazom najmä na pevnú integráciu do štruktúr Európskej únie (EÚ) a eurozóny. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



"Slovensko priťahuje kvalitné zahraničné investície a je dobre integrované do európskeho dodávateľského reťazca. Úverový profil krajiny ťaží aj z členstva v EÚ, eurozóne a z hlbokého prepojenia s hlavnými európskymi ekonomikami, najmä s Nemeckom. Tieto faktory boli kľúčové pre proces ekonomického dobiehania Slovenska v rokoch od vstupu do EÚ," uviedla vo svojom hodnotení DBRS.



Rezort financií poukázal na to, že agentúra si všíma aj kroky vlády na postupné znižovanie deficitu verejných financií prostredníctvom rozsiahlych konsolidačných opatrení, ktoré boli pretavené už do schváleného štátneho rozpočtu na rok 2025. Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že konsolidačné úsilie bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch 2026 a 2027.



"Spoločnosť DBRS zastáva názor, že nedávne fiškálne úsilie vlády je dôležitým krokom k jej záväzku dosiahnuť fiškálny cieľ 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2027," konštatovala agentúra.



Hlavným hnacím motorom hospodárskeho rastu SR zostáva podľa jej hodnotenia domáci dopyt. Slovenská ekonomika bude v nasledujúcich dvoch rokoch profitovať z vyšších investícií v dôsledku čerpania eurofondov a klesajúcich úrokových sadzieb. DBRS tiež očakáva, že v strednodobom horizonte bude súkromná spotreba podporovaná robustnými príjmami domácností.



Ide v poradí o štvrté ratingové hodnotenie, ktoré Slovenská republika dostala počas uplynulých mesiacov. Tri agentúry Standard & Poor´s, Fitch Ratings a DBRS svoje ratingy nezmenili. Agentúra Moody´s v decembri minulého roka znížila rating SR o jeden stupeň. Ministerstvo financií poukázalo na to, že toto rozhodnutie bolo prekvapujúce, keďže dôvody boli primárne postavené nie na fiškálnych dátach, ale najmä na politickom hodnotení inštitúcií štátu, voči čomu sa rezort ohradil.