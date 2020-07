Slovensku ostáva rating na úrovni A+, výhľad má však negatívny

Bratislava 25. júla (TASR) – Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila Slovensku rating na rovnakej úrovni "A+", ale súčasne zmenila stabilný výhľad na negatívny. Hodnotenie agentúry podľa Ministerstva financií (MF) SR realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko ocitlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Rezort financií skonštatoval, že pokles ekonomickej výkonnosti je nesporný, s čím súvisí aj zhoršenie fiškálnych parametrov. Problémy nám podľa agentúry spôsobilo aj relatívne úzke hospodárske zameranie na automobilový priemysel. Slovenská ekonomika totiž zaznamenala v prvom štvrťroku jeden z najväčších prepadov v rámci Európskej únie (EÚ).



Ako ďalej uviedlo MF, k zhoršeniu výhľadu zo stabilného na negatívny viedla S&P najmä súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19. Agentúra očakáva, že dlh verejnej správy prekročí v tomto roku 60 % HDP a deficit verejných financií sa v roku 2020 zvýši na 8,5 % HDP.



"Zhoršenie výhľadu vnímam ako veľkú výzvu dať verejné financie na základe dôveryhodného plánu do poriadku do konca volebného obdobia. Nie je to úloha len pre vládu, ale aj pre obce a mestá a všetky ostatné subjekty verejnej správy. Rating agentúry S&P nás v konečnom dôsledku nabáda vytvoriť žičlivú spoločenskú atmosféru pre reformy a ozdravenie verejných financií, v čom potrebujeme pomoc občanov. Preto nie nadarmo vravím, že zdravé verejné financie sú vecou národnej cti," poznamenal minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Agentúra očakáva, že v roku 2020 sa HDP Slovenska zníži o 9,5 %, pričom pôvodne odhadovala rast 2,3 %. V roku 2021 by sa mal hospodársky rast obnoviť na úroveň 5 %, čo je pod prognózou ministerstva financií, podľa ktorej by mal rast dosiahnuť 7,6 %. Tempo oživenia však bude závisieť predovšetkým od dopytu kľúčových obchodných partnerov a od kondície automobilového priemyslu.



Agentúra vo svojej správe pozitívne hodnotí nízky zahraničný dlh Slovenska, čo významne prispelo k tomu, že nám ponechala rating na úrovni A+. Tiež oceňuje snahu vlády bojovať proti korupcii, plán zavedenia výdavkových stropov a tiež zrušenie bankového odvodu.



"Oceňujem, že agentúra Standard & Poor's si všimla náš boj proti korupcii a považuje ho za dôležitú súčasť našej hospodárskej politiky. Korupcia okráda občanov a má na svedomí aj neefektívne rozdeľovanie zdrojov, čo znamená, že ekonomika nevyužíva možnosti, aké má," dodal Heger.