Agentúra pre energetiku: Dopyt po rope bude zaostávať za ponukou

Paríž 14. novembra (TASR) - Globálny dopyt po rope bude v roku 2025 zaostávať za ponukou o viac ako 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne. A to aj v prípade, že obmedzenie ťažby najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+ zostane v platnosti. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej správe o trhu s ropou, ktorú aktualizuje každý mesiac. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Aliancia, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci na čele s Ruskom, od konca roka 2022 znížila ťažbu, aby podporila ceny ropy. V decembri mala aliancia OPEC+ podľa pôvodných plánov začať s postupným zmierňovaním obmedzení a zvyšovaním produkcie. Jej členovia sa však dohodli, že tento krok odložia o jeden mesiac. Dôvodom je pokračujúci slabý dopyt, najmä v Číne, ako aj rastúca produkcia v krajinách mimo zoskupenia.



IEA poznamenala, že klesajúci dopyt v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, naďalej brzdí rast globálneho dopytu po rope. Podľa údajov IEA v 3. štvrťroku 2024 bola spotreba ropy v Číne o 270.000 barelov denne nížia než v rovnakom období minulého roka. Dopyt po rope v druhej najväčšej svetovej ekonomike pritom do septembra 2024 vytrvalo klesal šesť mesiacov.



Agentúra so sídlom v Paríži ponechala svoju prognózu rastu dopytu po rope na rok 2025 tento mesiac takmer nezmenenú a očakáva, že dopyt v budúcom roku stúpne o 990.000 barelov denne.



IEA zároveň mierne upravila svoju prognózu rastu dopytu po rope v roku 2024, a to smerom nahor o 60.000 barelov na 920.000 barelov/deň v dôsledku vyššieho dopytu v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v 3. štvrťroku, než sa očakávalo.