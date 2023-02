Agentúra pre energetiku: Príjmy Ruska z ropy a plynu klesli o 40 %

Štokholm 28. februára (TASR) - Príjmy Ruska z vývozu ropy a plynu klesli v januári o takmer 40 %, čo je dôsledok sankcií západných štátov voči Rusku po útoku na Ukrajinu. Uviedla to v utorok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá poukázala na zákaz dovozu ruskej ropy a ropných produktov zo strany Európskej únie či zavedenie cenových stropov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa najnovších údajov IEA ruské príjmy z vývozu ropy a plynu dosiahli v januári 18,5 miliardy USD (17,42 miliardy eur). To je o 38 % menej než Rusko zaznamenalo za rovnaký mesiac pred rokom. Vtedy jeho príjmy z exportu ropy a plynu dosiahli približne 30 miliárd USD.



Ako povedal generálny riaditeľ IEA Fatih Birol, ukazuje sa, že sankcie Západu dosiahli svoj cieľ. Príjmy Moskvy sa znížili, pričom trhy sa podarilo stabilizovať. Navyše, Birol predpokladá, že v ďalšom období to bude mať Rusko ešte zložitejšie.



"Očakávame, že rozsah poklesu príjmov Moskvy z vývozu ropy a plynu bude v nasledujúcich mesiacoch ešte výraznejší. Ďalšie zrýchlenie poklesu by malo potom prísť v strednodobom horizonte, keďže Rusko nebude mať prístup k technológiám a investíciám," uviedol Birol pre Reuters.



Ruská federácia je vysoko závislá od príjmov z predaja ropy a zemného plynu, ktoré tvoria základ financovania rozpočtových výdavkov. Minulý rok dosiahli spomínané príjmy 11,6 bilióna rubľov, v prepočte 154,68 miliardy USD.



Na druhej strane Európa, ktorá bola v minulých rokoch zasa vysoko závislá od ruských dodávok energetických surovín, sa usiluje z tejto závislosti vymaniť. Ako Birol dodal, krajiny Európskej únie urobili vlani v oblasti energetickej bezpečnosti výrazný pokrok.



Upozornil však, že riziká stále pretrvávajú a štáty EÚ nesmú pri šetrení energiami poľaviť a naďalej musia tvrdo pracovať na zabezpečení dodávok na nadchádzajúce obdobie. Úsilie Európy zabezpečiť si dodávky plynu na ďalšiu zimu môže totiž ohroziť rastúci dopyt zo strany Číny, ako aj prípadné rozhodnutie Moskvy zastaviť aj zvyšné dodávky plynu, ktoré do Európy ešte stále posiela. "Máme dosť dôvodov na to, aby sme pokračovali v rovnakom nasadení ako v minulom roku," povedal v súvislosti so zabezpečovaním energetických zásob na ďalšiu sezónu šéf IEA.



(1 EUR = 1,0619 USD)