Agentúra pre energetiku: Spotreba elektriny vo svete prudko stúpa

Paríž 14. februára (TASR) - Rastúci hlad po elektrine v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách a zvyšujúci sa dopyt zo strany priemyslu v nadchádzajúcich rokoch povedú k ďalšiemu zvýšeniu jej globálnej spotreby. Uviedla to v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Agentúra so sídlom v Paríži vo svojej najnovšej správe predpovedá, že globálna spotreba elektriny sa do roku 2027 každý rok zvýši takmer o 4 %, čo je najrýchlejšie tempo jej rastu za uplynulé roky.



Dôvodom je predovšetkým rastúca spotreba elektrickej energie na priemyselnú výrobu, rastúci dopyt po klimatizácii, rastúca elektrifikácia, najmä v sektore dopravy a rýchle rozširovanie dátových centier.



Podľa IEA k stúpajúcemu dopytu počas nasledujúcich troch rokov najviac prispejú rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny, ktoré sa budú podieľať 85 % na jeho raste.



Zrýchlenie rastu dopytu "podčiarkuje významné zmeny, ku ktorým dochádza v energetických systémoch po celom svete," poznamenal riaditeľ pre energetické trhy a bezpečnosť IEA Keisuke Sadamori.



"Pre vlády to však predstavuje aj čoraz väčšie výzvy pri zaistení bezpečných, cenovo dostupných a udržateľných dodávok elektriny," povedal.



Sadamori ďalej uviedol, že zatiaľ čo rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky budú mať "leví podiel" na raste dopytu po elektrine, podľa predpovedí IEA aj spotreba v mnohých vyspelých ekonomikách po období relatívnej stagnácie sa zvýši.