Agentúra pre energetiku zvyšuje prognózy rastu dopytu po rope

Paríž 14. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v utorok zvýšila svoje prognózy rastu dopytu po rope v tomto aj budúcom roku napriek očakávanému spomaleniu takmer všetkých veľkých ekonomík. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Na rok 2023 zvýšila IEA svoju prognózu rastu dopytu po rope na 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne z 2,3 milióna barelov denne. Priblížila sa tak k predpovedi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo výške 2,46 milióna barelov denne.



Prognózu na rok 2024 revidovala na 930.000 z 880.000 barelov/deň, čo je však výrazne pod predpoveďou OPEC na úrovni 2,25 milióna barelov denne.



Podľa IEA aj keď dobrovoľné zníženie produkcie Saudskej Arábie a Ruska do konca tohto roka udrží ponuku napätú, rast dopytu sa stále spomaľuje a trh by sa mohol začiatkom roka 2024 presunúť do prebytku.



Očakáva sa tiež, že celkový rast globálnej ekonomiky a dopytu po rope v budúcom roku stratí tempo, pričom v roku 2023 ho podporili odolné dodávky z USA a rekordný septembrový dopyt z Číny.



V súčasnosti, keď dopyt stále prevyšuje dostupné dodávky počas zimy na severnej pologuli, trhy naďalej citlivo reagujú na ekonomické a geopolitické riziká, pripomenula agentúra.



Ceny ropy Brent klesli na približne 82 USD (76,85 eura) za barel zo septembrového maxima blízko 98 USD/barel. Obavy o ekonomický rast a dopyt mali negatívny vplyv na ceny, a to aj napriek podpore v podobe znižovania dodávok členov OPEC a jeho spojencov a konfliktu na Blízkom východe.



V roku 2024 by podľa agentúry mohli dopyt po rope podporiť zníženie úrokových sadzieb centrálnych bánk aj nedávny pokles cien komodity.



(1 EUR = 1,067 USD)