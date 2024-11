Agentúra pre rozvoj investícií podporuje expanziu firiem zo SR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spúšťa nový projekt na podporu slovenských malých a stredných podnikov (MSP), ktorý im poskytne odbornú a finančnú podporu pri expanzii na zahraničné trhy. Národný projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov 2 je súčasťou snahy o zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských firiem na globálnej úrovni a udržateľného rastu. Informoval o tom Peter Dan Ferenčík, projektový manažér SARIO.



Spresnil, že prostredníctvom iniciatívy majú MSP možnosť zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch, podnikateľských misiách, kooperačných podujatiach a využiť poradenské služby. Tento projekt predstavuje komplexnú podporu zameranú na posilnenie ich konkurencieschopnosti a udržateľný rast a potrvá do konca roku 2026.



Jedným z kľúčových nástrojov je podľa neho finančná podpora individuálnej účasti na veľtrhoch a výstavách až do výšky 10.000 eur.



Poznamenal, že SARIO buduje online portál Find In Slovakia, ktorý pomôže predstaviť činnosť slovenských podnikov zahraničným investorom a podporí ich zapojenie do globálnych dodávateľských reťazcov.



Proexportne orientované webináre sa podľa neho zameriavajú na zvýšenie znalostí a zručností slovenských podnikateľov v oblasti exportu, pričom reflektujú aktuálne dianie na medzinárodných trhoch. MSP tak môžu získať cenné informácie o najnovších trendoch, príležitostiach a výzvach, ktoré môžu ovplyvniť ich exportné stratégie.



Ferenčík dodal, že tipy na veľtrhy a potenciálne exportné teritóriá na rok 2025 môžu firmy navrhovať do 11. novembra 2024 prostredníctvom online dotazníka SARIO.