Agentúra pre sieťové a elektronické služby prejde výraznými zmenami

Bratislava 29. mája (TASR) – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prejde v nasledujúcich rokoch výraznými zmenami. Jej generálny riaditeľ Peter Ďurica to uviedol na konferencii Jarná Itapa 2019 s tým, že transformácia sa uskutoční nielen navonok, ale aj na organizačnej úrovni.



Transformácia agentúry sa bude týkať šiestich oblastí – organizácia a zamestnanci, prevádzka, produkty a služby, zákazníci, projekty a spolupráca s partnermi. "Hlavným cieľom NASES je vytvárať hodnoty pre občanov, podnikateľov, všetkých partnerov a zamestnancov," zdôraznil Ďurica.



Generálny riaditeľ NASES plánuje prijať 40 nových zamestnancov, ktorí majú pomôcť ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu agentúry v rozsahu súčasných povinností. "Plánované zmeny umožnia NASES zaviesť chýbajúce procesy a pomôžu spoľahlivo prevádzkovať štátne IT," skonštatoval Ďurica, ktorý zároveň plánuje pracovníkov kontinuálne vzdelávať, aby sa zvyšovala ich kvalifikácia.



Bezpečnosť a kvalitu prevádzky by malo podľa neho zabezpečiť aj nové Dátové centrum, ktoré má nahradiť v súčasnosti už nevyhovujúcu lokalitu na Úrade vlády SR. "NASES zároveň pracuje na kompletnej obnove infraštruktúry Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá je stará jedno desaťročie a vo veľkej miere funguje bez licenčnej podpory komponentov," dodal.



Cieľom zmien má byť naplnenie vízie NASES. Tou je, aby agentúra bola stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb a aby vedela pružne reagovať na legislatívne zmeny, nové požiadavky e-Governmentu a potreby používateľov.