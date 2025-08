Agentúra: Prvé platby na zvieratá sú už u chovateľov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristúpila 1. augusta k vydávaniu rozhodnutí a následnému vyplácaniu doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky (VDJ) v rámci kampane roku 2025. Už druhý rok tak agentúra postupuje podľa stanoveného harmonogramu. Informovala o tom PPA.



„Pôdohospodárska platobná agentúra má nastavený harmonogram a riadi sa ním. Sľúbili sme, že do sektoru vnesieme stabilitu a naši poľnohospodári budú presne vedieť, čo môžu kedy od PPA-čky čakať. Vyše 3,6 milióna eur prerozdelených medzi chovateľov je ukážkou toho, ako vyzerá konštruktívna práca pre rozvoj vidieka,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



Žiadatelia o doplnkovú vnútroštátnu platbu na VDJ už podľa PPA priebežne dostávajú do elektronických schránok rozhodnutia. V tomto roku bolo totiž podávanie žiadostí o VDJ po prvý raz iba elektronické.



„Rozhodnutia dostávajú prijímatelia do elektronických schránok a po prevzatí rozhodnutia im príde automaticky aj platba. Prijímateľom tak len stačí elektronicky si prevziať rozhodnutie,“ doplnil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



Agentúra zadministrovala a vydala rozhodnutia pre 2718 žiadostí a medzi chovateľov prerozdelí 3.643.811,44 eura. Pre hovädzí dobytok je doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky viac ako 1,7 milióna eur a na ovce a kozy takmer 1,9 milióna eur.