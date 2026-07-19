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Agentúra: Rastie dôvera partnerov v štátom podporované bývanie
AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ so siedmimi partnermi.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Podpis investičnej zmluvy so spoločnosťou Tatra Asset Management (TAM) je dôkazom rastúcej dôvery silných partnerov v systém štátom podporovaného nájomného bývania. Generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová to povedala po uzavretí zmluvy s novým, už siedmym investičným partnerom.
„Každý nový investor znamená väčšiu šancu priniesť kvalitné nájomné bývanie väčšiemu počtu ľudí na Slovensku. Naším cieľom je vytvárať stabilný, transparentný a dlhodobo udržateľný systém, ktorý bude spájať verejný a súkromný sektor v prospech občanov,“ uviedla šéfka agentúry. „Som presvedčená, že tento podpis je ďalším dôležitým krokom k tomu, aby sa dostupné nájomné bývanie stalo reálnou možnosťou pre čoraz viac rodín, mladých ľudí a odborníkov, ktorých Slovensko potrebuje,“ dodala Lisová.
Podpis zmluvy podľa agentúry nadväzuje na jej schválenie vládou 1. júla a predstavuje ďalší významný krok v rozvoji nájomného bývania na Slovensku. „Tatra Asset Management plánuje investovať do výstavby približne 1000 nájomných bytov, pričom prvé projekty budú realizované v Bratislave,“ doplnila PR a marketingová manažérka AŠPNB Katarína Horná.
Podpredseda predstavenstva TAM Martin Ďuriančik povedal, že v apríli priniesli na trh fond nájomného bývania. Špeciálny realitný fond je určený pre inštitucionálnych investorov, ako sú napríklad dôchodkové fondy. „Cieľom tohto fondu je investovať a vybudovať portfólio rezidenčných nehnuteľností určených na dostupné nájomné bývanie. Podpis investičnej zmluvy s agentúrou je významný míľnik nielen pre náš fond, ale veríme, že aj pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku,“ uviedol Ďuriančik.
Ako pokračoval, vstupujú do partnerstva, ktoré má ambíciu riešiť významnú nielen spoločenskú, ale aj ekonomickú tému na Slovensku - nedostatok bývania. „Veľký nárast cien v posledných rokoch v podstate spôsobil, že bývanie sa stalo luxusným tovarom. Nájomné bývanie je téma, ktorá, ako sa ukazuje zo zahraničia, môže tento problém riešiť,“ poznamenal zástupca spoločnosti.
TAM patrí medzi najväčších správcov aktív na Slovensku. Vo svojich podielových a dôchodkových fondoch spravuje pre klientov úspory vo výške viac ako päť miliárd eur. Má vyše 20-ročné skúsenosti na realitnom trhu a strategické rozhodnutie spoločnosti bolo vstúpiť aj na rezidenčný trh.
„Náš fond nájomného bývania bude investovať do dokončených rezidenčných projektov, ako aj do rezidenčnej výstavby. Už rokujeme s viacerými developermi a stavebnými firmami o projektoch, ktoré by sme chceli v najbližších rokoch dodať na trh,“ uzavrel Ďuriančik s tým, že bližšie informácie o týchto projektoch zverejnia až po podpise všetkých dohôd.
AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ so siedmimi partnermi - Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV, 365.invest, Vosem Capital a Tatra Asset Management. Dlhodobým zámerom agentúry je prostredníctvom partnerov zabezpečiť výstavbu alebo odkúpenie 100.000 nájomných bytov na Slovensku.
„Každý nový investor znamená väčšiu šancu priniesť kvalitné nájomné bývanie väčšiemu počtu ľudí na Slovensku. Naším cieľom je vytvárať stabilný, transparentný a dlhodobo udržateľný systém, ktorý bude spájať verejný a súkromný sektor v prospech občanov,“ uviedla šéfka agentúry. „Som presvedčená, že tento podpis je ďalším dôležitým krokom k tomu, aby sa dostupné nájomné bývanie stalo reálnou možnosťou pre čoraz viac rodín, mladých ľudí a odborníkov, ktorých Slovensko potrebuje,“ dodala Lisová.
Podpis zmluvy podľa agentúry nadväzuje na jej schválenie vládou 1. júla a predstavuje ďalší významný krok v rozvoji nájomného bývania na Slovensku. „Tatra Asset Management plánuje investovať do výstavby približne 1000 nájomných bytov, pričom prvé projekty budú realizované v Bratislave,“ doplnila PR a marketingová manažérka AŠPNB Katarína Horná.
Podpredseda predstavenstva TAM Martin Ďuriančik povedal, že v apríli priniesli na trh fond nájomného bývania. Špeciálny realitný fond je určený pre inštitucionálnych investorov, ako sú napríklad dôchodkové fondy. „Cieľom tohto fondu je investovať a vybudovať portfólio rezidenčných nehnuteľností určených na dostupné nájomné bývanie. Podpis investičnej zmluvy s agentúrou je významný míľnik nielen pre náš fond, ale veríme, že aj pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku,“ uviedol Ďuriančik.
Ako pokračoval, vstupujú do partnerstva, ktoré má ambíciu riešiť významnú nielen spoločenskú, ale aj ekonomickú tému na Slovensku - nedostatok bývania. „Veľký nárast cien v posledných rokoch v podstate spôsobil, že bývanie sa stalo luxusným tovarom. Nájomné bývanie je téma, ktorá, ako sa ukazuje zo zahraničia, môže tento problém riešiť,“ poznamenal zástupca spoločnosti.
TAM patrí medzi najväčších správcov aktív na Slovensku. Vo svojich podielových a dôchodkových fondoch spravuje pre klientov úspory vo výške viac ako päť miliárd eur. Má vyše 20-ročné skúsenosti na realitnom trhu a strategické rozhodnutie spoločnosti bolo vstúpiť aj na rezidenčný trh.
„Náš fond nájomného bývania bude investovať do dokončených rezidenčných projektov, ako aj do rezidenčnej výstavby. Už rokujeme s viacerými developermi a stavebnými firmami o projektoch, ktoré by sme chceli v najbližších rokoch dodať na trh,“ uzavrel Ďuriančik s tým, že bližšie informácie o týchto projektoch zverejnia až po podpise všetkých dohôd.
AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ so siedmimi partnermi - Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV, 365.invest, Vosem Capital a Tatra Asset Management. Dlhodobým zámerom agentúry je prostredníctvom partnerov zabezpečiť výstavbu alebo odkúpenie 100.000 nájomných bytov na Slovensku.