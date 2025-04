Agentúra Scope pohrozila USA znížením ratingu

Londýn 16. apríla (TASR) - Európska ratingová agentúra Scope pohrozila Spojeným štátom znížením hodnotenia ich úverovej dôveryhodnosti. Stať sa to môže v prípade, ak dlhotrvajúca obchodná vojna oslabí dlhodobú dôveru v dolár alebo ak prezident Donald Trump zavedie ešte extrémnejšie opatrenia, ako sú napríklad kapitálové kontroly. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dôsledkom Trumpovej obchodnej politiky je aj výrazný prepad dolára, pričom trhy so swapmi na úverové zlyhanie (CDS), ktoré investori využívajú na zabezpečenie pred rizikom nesplácania, signalizujú až päť znížení ratingu USA.



Spoločnosť Scope so sídlom v Berlíne, ktorú spolu s agentúrami S&P Global, Moody's a Fitch využíva Európska centrálna banka na hodnotenie úverovej bonity, uviedla, že jednou z najviac ohrozených krajín obchodnou vojnou sú samotné USA, a to najmä v extrémnejších scenároch.



Súčasťou takýchto scenárov je zdĺhavá colná vojna a/alebo zavedenie kapitálových kontrol v USA alebo daní na zahraničné investície, čo by mohlo podkopať úlohu dolára ako dominantnej svetovej meny.



„Ak by sa zvýšili pochybnosti o výnimočnom postavení dolára, malo by to veľmi negatívny vplyv na úverovú dôveryhodnosť USA,“ uviedol v správe zverejnenej v utorok (15. 4.) šéf oddelenia štátnych ratingov spoločnosti Scope Alvise Lennkh-Yunus.



Ide o prvú ratingovú agentúru, ktorá vydala takéto ostré varovanie pred možným znížením úverovej známky USA v dôsledku Trumpovej obchodnej politiky, ktorá spôsobila otrasy v globálnom hospodárskom poriadku budovanom od druhej svetovej vojny.



Scope v súčasnosti hodnotí úverovú bonitu USA známkou AA, pričom rating má negatívny výhľad. Agentúry S&P aj Fitch hodnotia Spojené štáty ratingom AA+. Moody's ako jediná z troch hlavných ratingových agentúr stále hodnotí USA najvyššou známkou AAA.



Lennkh-Yunus dodal, že pochybnosti o štatúte dolára sa prehĺbia, ak Čína a Európska únia prehĺbia svoje obchodné vzťahy, ak Čína otvorí svoju ekonomiku a ak Brusel dokáže presvedčiť občanov, aby viac investovali do prioritných projektov Únie. Dodal však, že je nepravdepodobné, že by sa to stalo v dohľadnom čase.